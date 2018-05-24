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24 Mayıs 2018 11:35

Sarıgöl’de Gençlik Haftası etkinliği

19 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında Sarıgöl’de düzenlenen birçok etkinlikle gençlere ulaşılmaya çalışıldı.

Sarıgöl’de Gençlik Haftası etkinliği

24 Mayıs 2018 11:35

Gençlerden oluşan ’Neferge sahne’ adlı tiyatro topluluğu tarafından Sarıgöl AKUT Birimi yararına düzenlenen etkinlikte ’Gençlerin gözünden gençler’ konulu Sarıgöllü esnaf Nuri Hancı’ya ait karikatür sergisi, Sarıgöllü esnaf Hüseyin Sarıkaya’ya ait fotoğraf sergisi, Sarıgöllü genç amatör yazar/fotoğraf sanatçısı Ali Deniz ile de söyleşi düzenlendi.


Türkiye’nin 7 bölgesine ait türkü ve şarkıların dans gösterileri ile gerçekleştirildiği, Bandırma vapurunun da temsili olarak maketinin yer aldığı sahnede zengin bir ışık ve dekor kullanıldı. Gecenin sonunda ’Neferge sahne’ adlı amatör Sarıgöllü tiyatro topluluğu adına Genel Sanat koordinatörü Barış Uzgidim 19 Mayıs’ın milli mücadelemizdeki önemine dikkat çekerek, böylesine değerli milli günlerin unutulmaması için etkinlikler yapmaya devam edeceklerini söyledi.


AKUT Sarıgöl ekip lideri Mehmet Zeybek, Neferge sahne tiyatro topluluğuna satılan biletlerin gelirini AKUT’a bağışlamalarından dolayı teşekkür edip maddi manevi katkılarından dolayı Genel Sanat Koordinatörü Barış Uzgidim’e plaket verdi.


Sarıgöl Belediye Düğün salonunda gerçekleştirilen Gençlik Haftası etkinliğine Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Koordinasyonu Akif Kılıçaslan, Sarıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mehmet Karaduman, Sarıgöl SGK Şube Müdürü Niyazi Kara, Sarıgöl CHP İlçe Başkanı Tahsin Akdeniz, Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emrah Eroğlu, davetliler ve vatandaşlar katıldı.


Etkinlik sonunda sahne alan amatör sanatçılar izleyenler tarafından ayakta alkışladı.




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