Sarıgöl’de haran bırakan sergi

El emeği göz nuru eserler davetliler tarafından hayranlıkla incelenirken serginin 3 gün boyunca açık kalacağı öğrenildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Atatürk Gençlik Merkezi Salonunda açılan yıl sonu sergisinde bir birinden güzel el sanatları ile biçki-dikiş-nakış çalışmaları sergilenerek görücüye çıktı.

Serginin açılışına Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Koordinatörü Akif Kılıçaslan, Sarıgöl AK Parti Kadın Kolları Başkanı Av. Fergül Tatar, CHP İlçe Başkanı Tahsin Akdeniz, CHP Kadın Kolları Başkanı Melike Yağcı, MHP ilçe Başkanı Ahmet Buldanlı, daire amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Sergi açılışı öncesi davetliler minik öğrencilerin gitar eşliğinde verdiği mini konserle müzik ziyafeti yaşarken, Yeğenim Spor Merkezi öğrencileri tarafından Kick boks gösterisi ise adeta nefesleri kesti.

Sergi açılışında bir konuşma yapan Sarıgöl Halk Eğitim Müdürü Hasan Oruç, "Sarıgöl Halk Eğitim merkezi olarak 2017-2018 eğitim öğretim yılında açmış olduğumuz 21 mesleki ve teknik eğitim kursumuza 375 vatandaşımız katılmıştır. Bunlardan 157’si başarılı olarak sertifika almaya hak kazanmıştır. 195 kursiyerimiz ise hala eğitimlerine devam etmektedir" dedi.

Sarıgöl’de gençlerin el sanatlarını öğrenmeleri, genç kızların kurslarda öğrendiklerini hayat boyunca devam ettirmelerini dileyen Oruç, "7 kursumuzda 85 kursiyerimiz bir yıl boyunca çeşitli alanlarda beceri kazandı. Bu becerilerini bugün sizlerle birlikte paylaşacaklar. Çalışmalarından dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.

Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç ve protokol üyeleri tarafından serginin kurdelesinin kesilmesinin ardından el emeği göz nuru çalışmalar birlikte gezildi. Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç ve davetliler çalışmalar hakkında kursiyerlerden bilgiler aldı. Serginin üç gün boyunca ilçe halkının ziyaretine açık olacağı öğrenildi.