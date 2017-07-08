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08 Temmuz 2017 12:44

Sarıgöl’de haşere ile mücadele devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışan Haşere ile Mücadele Ekipleri ve Sarıgöl Beldiyesi’nin ortak çalışmasıyla, Sarıgöl’de mahalle mahalle, sokak sokak gezilerek haşere ile mücadele ediliyor.

Sarıgöl’de haşere ile mücadele devam ediyor

08 Temmuz 2017 12:44


Vatandaşların sağlığı için gece gündüz çalışan ekipler, insan sağlığına zararlı haşere ve sineklerin üremesine olanak sağlayan yerlerde, açıktaki hayvan gübrelerinin olduğu yerlerde ve vatandaşların açık besihanelerine bakanlık tescilli ilaçlarla haşerelerle mücadele ederek vatandaşlara hizmet ediyor. Ekipler geceleri ise sivrisineklerle mücadelede kalıcı etki sağlayan Ultra Low Volume (ULV) cihazı ile ilaçlama yapıyor. Özellikle hayvancılığın yoğun olduğu yerlerde ekstra önem veren ekipler açık besihanelere tuzaklar yerleştirerek daha uzun süreli koruma sağlıyor. Sıcak havalarda daha da artan haşerelerden hem hayvanlarının hem de kendilerinin çok mağdur olduklarını dile getiren vatandaşlar, kendilerinin kullandığı yöntemlerin yeterli olmadığını ifade etti. Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmetinden dolayı çok memnun olduklarını belirten vatandaşlar ekiplere teşekkür etti.




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