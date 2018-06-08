Sarıgöl’de haziran üzümü ilgi gördü

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan Bekir Yılmaz isimli bir vatandaş bahçesinde haziran ayında meyve veren pembe renkli ’Uslu’ tipi üzüm yetiştirdi. Sofralık pembe renkli aromatik bir üzüm türünü komşularına ikram eden Yılmaz, mahalleliyle birlikte erkenci üzüm keyfi yaşadı. Diğer üzüm türlerine göre ’Uslu’ tipi üzümün daha erken meyve verdiğini söyleyen Yılmaz, "Görünümü ve tat çok güzel. Ramazan olması nedeniyle orucumuzu uslu üzümle açmaktayız. Çevremizdeki komşulara birer salkım dağıtmaktayız" dedi.