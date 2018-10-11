Sarıgöl'de hedef üniversiteli sayısını ikiye katlamak

Sarıgöl MYO'da gerçekleştirilen toplantıda Sarıgöl ilçe Kaymakamı Çetin Kılınç başkanlığında, Sarıgöl Belediyesi, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, iş adamları, Okul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Köse ve tüm akademik personel ile bir araya gelinerek danışma kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Sarıgöl İlçe Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Belediye Başkan Yardımcısı Hamza İlhan, Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Hikmet Ertürk, Ticaret Odası Temsilcisi Özlem Öncü, TMMOB Sarıgöl Temsilcisi İlkay Ak, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Derya Öztürk, CHP İlçe Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Yıldırım, MHP İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Osman Kımcı, İyi Parti İlçe Başkanı Ahmet Aktan ve hayırsever iş adamı Hacı Hüseyin Gümüşlü katıldı.

Toplantıda Sarıgöl Meslek Yüksekokulunun açılışından bu yana öğrenci potansiyeli, yapılan etkinlikler ve bu etkinliklerin ilçeye katkıları, giderek artan öğrenci sayısı ile beraber ilçeye sağlanan ekonomik getiriler, Meslek Yüksek okulu çatısı altında eğitimine devam eden Harita Kadastro ve Tapu Kadastro programları ve Sarıgöl Belediyesi ile yapılan iş birliği ile yapılan çalışmalar, geçmişten günümüze okulun fiziki ve sosyal gelişimi, yapılan yenilikler gelişen ve büyüyen öğrenci potansiyeli ile beraber ihtiyaç duyulan durumlar, eksik kalınan konular, kurulumundan beri okul için yapılan, gelişimine katkıda bulunulan işlevler ve bugünden itibaren yapılabilecek ve yerine getirilebilecek ihtiyaçlar gibi temel konular görüşüldü.

Yaşanan sorunlar, Sarıgöl MYO Okul Müdürü Dr. Hasan Köse'nin yapmış olduğu sunumla katılımcılara anlatılarak, yapılabilecek katkılar gözler önüne serildi. Konu başlıkları kapsamında mevcut okulun artık bu öğrenci potansiyelini ve artan ve gelişen vizyona sahip akademik ortamını kaldıramadığını yeni ve büyük bir okula ihtiyaç duyulduğunu, bunun gerçekleştirilmesi için de tüm ilçenin birlikte hareket etmesi gerekliliği kararlaştırıldı. Toplantıya katılan mülki amirler ve diğer tüm katılımcıların yoğun istek ve ilgileriyle toplantı oldukça verimli geçti. Toplantının sonunda ilçeye sağladığı katkılar ve şimdiye kadar gerçekleştirilen başarılı işlemlerle okulu daha ileri bir seviyeye taşımak ve bunun için gerekli ihtiyaçları karşılamak adına olumlu olacağı kaydedildi. Okul Müdürü Sarıgöl Meslek Yüksek Okulunda Tapu-Kadastro ve Harita kadastro bölümlerinde 406 öğrencini okuduğunu, okulun fiziki yapılarının yetersiz olduğunu belirtti. Yeni binaların yapılması ile öğrenci sayılarının ikiye katlayacaklarını belirten Dr. Köse, okuldan mezun olanların yüzde 90'ının iş bulduklarını da sözlerine ekledi.

Belediyeden destek

Danışma kurulu toplantısında okulun geliştirilmesi ve öğrenci sayısının iki katına çıkarılmasının ilçenin geleceği ve ekonomisi için yararlı olacağını belirten Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, "Biz Sarıgöl Belediyesi olarak elimizi taşın altına koyduk. Şuan mevcut 2 bin 500 metrekarelik okulun alanına ayrıca 2 bin 500 metrekarelik Atatürk Parkını da okulun hizmet alanına sokmak için proje çalışmalarını başlattık. Atatürk Parkı'nın yeşil alanı korunarak yeni bir proje hazırlanmaya başladı. 2019 yılında hayata geçirilmesini sağlayacağız. Okulun projesini bin öğrencilik olarak yaptırmaktayız" dedi.