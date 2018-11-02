Sarıgöl'de iki günde 200 ünite kan bağışlandı

Manisa Kızılay Kan Merkezi ve Sarıgöl Kızılay Koordinatörü Yusuf Tüfekçi'nin ortaklaşa düzenlediği 'Manisa sana kanım feda' projesi kapsamında ilçede iki günde 200 ünite kan bağışı alındığı bildirildi.

Kızılay Haftası nedeniyle Sarıgöl Kent Meydanı'nda Kızılay çadırlarında başlatılan kan bağış kampanyası ilçe halkı tarafından büyük ilgi gördü. Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni İpek Gülal rehberliğinde, 'Manisa Sana Kanım Feda' projesi kapsamında 20 öğrenci Kızılay yelekleri giyerek saha çalışmaları ile kan bağış kampanyasına destek verdi.

"Manisa Türkiye'de birinci"

Manisa Kızılay Kan Merkezi Doktorlarından Ayhan Öteyüzoğlu, "Manisa yılda yaklaşık 70 bin ünite ile Türkiye'de en çok kan toplayan ilimizdir. 2018 yılında Ege Bölgesinde 218 bin ünite kan toplanmıştır. Ege Bölgesi olarak Manisa, Aydın, İzmir ve İzmir'in Ödemiş ilçesi bölgemizdir. Kızılay olarak Ege Bölgesi hedefimiz 230 bin ünite kandır. Manisa olarak 2018 yılı hedefimiz 66 bin ünite kan şu an toplanan ise 53 bin 845 ünite kana ulaştı." dedi. Dr. Ayhan Öteyüzoğlu, erkeklerin yılda dört, kadınların ise yılda 3 kez kan bağışında bulanabileceğini belirterek, "Erkeklerde hemoglobin 13.5 gram, kadınlarda 12,5 gram hemoglobin olduğunda kan verebilirler. Kısacası erkeler üç ayda, kadınlar dört ayda bir kan verebilir." diye konuştu.

"Türkiye'de yılda 2 milyon 300 ünite kana ihtiyaç var"

Manisa Kızılay Kan Merkezi Dr. Ayhan Öteyüzoğlu, Türkiye'de yılda 2 milyon 300 ünite kana ihtiyaç olduğunun altını çizerek, "Ege Bölgesi olarak bu rakamın yüzde 10'unu karşılamaktayız. Bağışlanan bir ünite kan üç hayat kurtarmakta. Diyaliz hastaları, trafik kazalarında yaralananlar, ameliyat olacak hastalar, lösemi hastaları, yaralanan emniyet teşkilatı elemanları, bağışlanan kanlarla tedavi olmaktadır. Bu nedenle sağlıklı her vatandaşımız kan bağışında bulunabilir." dedi.