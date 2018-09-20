Sarıgöl'de İlköğretim Haftası kutlamaları

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlköğretim Haftası, düzenlenen törenle kutlandı.

Sarıgöl Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlama programına Sarıgöl 4 Eylül İlkokulu bahçesinde devam edildi. Törene Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Belediye Başkanı Necati Selçuk, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Arif Çelik, AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, okul müdürleri ve veliler katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Sarıgöl 4 Eylül İlkokulu Müdürü Adem Çelik yaptı. Çelik, konuşmasında eğitim ve öğretimin önemine vurgu yaparak, öğrencilerden ödevlerini düzenli yapmaları, öğretmenlerine, anne ve babalarına karşı saygılı olunmasını istedi. İlköğretim Haftası etkinliklerinde, öğrenciler şiirler okuyup, halk oyunları gösterileri sundu. Minik öğrencilerin müzik dinletisi de velilerden büyük alkış topladı.

Kutlama törenin ardından okul aile birliği tarafından öğrencilere ve velilere tavuklu pilav ve ayran ikram edildi.