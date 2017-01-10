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10 Ocak 2017 13:15

Sarıgöl’de kar altında taze üzüm keyfi

Sarıgöl’de kar altında taze üzüm keyfi

10 Ocak 2017 13:15

Ağır kış şartlarına rağmen Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde dalında taze üzümler görenleri şaşırttı. Serbest Ziraat Mühendisi Musa Topdemir, Sarıgöl Ovasının dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzümünü, ocak ayına girilmesine rağmen dalında taze olarak korumayı başardı.
Musa Topdemir, temmuz ayında üzüm bağlarını beyaz kanaviçe örtü ile koruma altına aldığını belirterek, "Sarıgöl’de üzüm bağları temmuz ayında koruma amaçlı olarak örtü altına alınmakta. Bu yıl ilk kez üzüm hasadı tamamlandıktan sonra, deneme amaçlı olarak 15 adet üzüm asmasını mantolama sistemi ile tamamını örtüm. Ocak ayına girdik bağların yaprakları kurudu. Ama üzümler dalında taze olarak durdu. Şimdi dostlara, komşulara keserek kış ortasında taze üzüm yedirmekteyim" dedi.
Daha etkili örtü sistemi kurulabilse üzümlerin kış aylarında bile soğuk hava depolarından değil bağlardan tüketiciye yansıyacağını dile getiren serbest Ziraat Mühendisi Musa Topdemir, "Son üç yıldır ben üzümlerimi aralık sonunda hasat etmekteyim. Bu yıl deneme amaçlı olarak 15 asmanın tamamını örtü ile kapladık. İlaçlamasını kestim. Sadece su verdim ve bugüne kadar bekledi" diyerek, kış ayında dalında taze üzüm yemenin de mutluluğunu yaşadığını sözlerine ekledi.

"Devlet desteği şart"
Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ise Sarıgöl Ovasında 90 bin dekarlık alanda üzümcülük yapıldığını belirterek, "Her geçen yıl üzüm bağlarında deneme yapılmakta. Sarıgöl’de 15-20 yıldır bağların üzerleri sıcaktan, soğuktan, tozdan, doludan, çiğ ve kırağıdan koruma amaçlı beyaz kanaviçe örtü ile kaplanarak koruma altına alınmakta. Bu örtüler iki ve dört yıllık olarak devlet desteği ile desteklenmekte ancak, daha uzun ömürlü koruma sistemleri var. 10 yıllık olanları devamlı bağların üzerinde kalacak. Bu sistem pahalı olduğu için destek verilmiyor. Uzun yıllar koruma sağlayacak sisteme de destek sağlandığında üzümlerimizi daha uzun sürede bağlarda korunacak. Sarıgöl’de 2016 yılında 360 bin ton yaş üzüm rekoltesi gerçekleşti. Bunlar yaş olarak Avrupa ülkelerine ve son aylarda Rusya pazarlarına gönderildi." dedi.



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