Sarıgöl'de kışlık yiyecekler hazır

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki ev kadınları hiçbir katkı maddesi kullanmadan kışlık yiyeceklerini hazırladı.

Yaz aylarında pazardan satın aldıkları yiyecekleri, evlerinde kurutmaya başlayan kadınlar kış ayları için hazırladıkları kurutmalık yiyeceklerle kilerlerini doldurmaya başladı.

Kışlık kurutmalık olarak, fasulye, biber, salça, patlıcan, bamya, cennet elması gibi sebze ve meyveleri itina ile hazırladıklarını belirten 72 yaşındaki Ümmü Çoban, "Yaz aylarında bahçemizde kendimizin yetiştirdiği patlıcan, biber, domates, bamya, fasulye ve cennet elmalarını temizledikten sonra güneşli havalarda gölgede kurutarak kilere koyuyoruz. Hiçbir katkı maddesi olmadan hazırladığımız yiyecekleri kış aylarında gönül rahatlılığı ile tüketmekteyiz." dedi.

Ümmü Çoban, kurutulacak sebze ve meyveler için de bir uyarıda bulunarak, "Sıcak havalarda kurutulacak sebze ve meyveleri etrafı açık, hava alacak şekilde gölgede kurutmak gerekir. Bu şekilde yapılan kurutma işleminde besin değerleri kaybolmuyor" dedi.