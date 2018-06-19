Sarıgöl’de Kızılay’dan gıda kolisi desteği

İhtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Türk Kızılayı Genel Merkezinden gönderilen gıda kolileri Sarıgöl’e ulaştı. Konuyla ilgili bilgi veren Türk Kızılayı Sarıgöl İlçe Temsilcisi Yusuf Tüfekçi, "Sarıgöl’de temsilcilik olarak her gün 25 kişiye ücretsiz ekmek dağıtıyoruz. İhtiyacı olanlara yönelik psikolojik destek sağlıyoruz. Yaşlı vatandaşlarımızın maaşlarını alıp evlerine kadar götürerek teslim etmekteyiz. İsteyenlere de ücretsiz Kuran-ı Kerim dağıtımı yapmaktayız. İhtiyaç sahiplerine battaniye yardımlarımız sürüyor. Gıda yardımı, elbise yardımı, kavurma ve kuşbaşı et dağıtımlarımız da devam ediyor. Bugün 154 adet gıda kolimiz geldi. Bunları da tespit edilen ailelerimize teslim edeceğiz" dedi.