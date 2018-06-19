Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2018 16:05

Sarıgöl’de Kızılay’dan gıda kolisi desteği

Türk Kızılayı Genel Merkezi tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak için gönderilen 154 adet gıda kolisi, Sarıgöl Kızılay Temsilciliğine teslim edildi.

Sarıgöl’de Kızılay’dan gıda kolisi desteği

19 Haziran 2018 16:05


İhtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Türk Kızılayı Genel Merkezinden gönderilen gıda kolileri Sarıgöl’e ulaştı. Konuyla ilgili bilgi veren Türk Kızılayı Sarıgöl İlçe Temsilcisi Yusuf Tüfekçi, "Sarıgöl’de temsilcilik olarak her gün 25 kişiye ücretsiz ekmek dağıtıyoruz. İhtiyacı olanlara yönelik psikolojik destek sağlıyoruz. Yaşlı vatandaşlarımızın maaşlarını alıp evlerine kadar götürerek teslim etmekteyiz. İsteyenlere de ücretsiz Kuran-ı Kerim dağıtımı yapmaktayız. İhtiyaç sahiplerine battaniye yardımlarımız sürüyor. Gıda yardımı, elbise yardımı, kavurma ve kuşbaşı et dağıtımlarımız da devam ediyor. Bugün 154 adet gıda kolimiz geldi. Bunları da tespit edilen ailelerimize teslim edeceğiz" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
31
°
C
  • Çarşamba
    31°C
  • Perşembe
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç