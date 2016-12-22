Sarıgöl’de Kızılay’dan öğrencilere giysi yardımı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Türk Kızılayı Sarıgöl Şubesi tarafından ’’Bir Öğrenci de Sen Giydir’’ kampanyası kapsamında önceden belirlenen ihtiyaç sahibi 100 öğrenciye giysi yardımında bulunuldu.

Sarıgöl Atatürk Ortaokulu’nda düzenlenen giysi yardım programına, Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılıç, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muzaffer Bozkurt, Sarıgöl Kızılay Şubesi Başkanı Yusuf Tüfekçi, Sarıgöl Atatürk Ortaokulu Müdürü Veysel Çetin ve öğretmenler katıldı. Program konuşan Sarıgöl Kızılay Şube Başkanı Yusuf Tüfekçi, "Sarıgöl Kızılay Şubesi olarak ilçe genelinde bir çocukta sen giydir kampanyası başlattık. Hayırseverlerin yaptıkları maddi bağışlarla ilçemiz merkez Atatürk Ortaokulu, Şehit Esin Akay Ortaokulu ile Sarıgöl 4 Eylül ve Mimar Sinan İlkokullarında okumakta olan dar gelirli 100 öğrencimize mont ve bot yardımında bulunduk.’’ dedi.

Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılıç ise "Dar gelirli ailelerin çocuklarına kış aylarında yapılan yardım kampanyasını destekliyorum. Bizlerde üzerimize düşeni yapmaya hazırız.’’diye konuştu.