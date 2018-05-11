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11 Mayıs 2018 16:14

Sarıgöl’de korkutan mizansen

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Kent Meydanı’nda düzenlenen trafik kazası mizanseni vatandaşları korkuturken, kaza sonrası yapılacaklar konusunda da bilinçlendirdi.

Sarıgöl’de korkutan mizansen

11 Mayıs 2018 16:14


Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Trafik Haftası’na dikkat çekmek amacıyla hazırladıkları senaryoyu Kent Meydanı’nda hayata geçirdi. Sarıgöl İtfaiye Amirliği, 112 Acil Servis personeli ve polislerin katılımıyla gerçekleştirilen mizansende senaryo gereği Kent Meydanı’nda bir otomobil ile motosikletin çarpıştığı ihbarını alan ekipler, sirenler eşliğinde olay yerine geldi. Bu sırada siren seslerini duyan vatandaşlar meydanda toplandı. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan kişiyi kesme makasları ile kurtarma çalışması yaparken, yerde yatmakta olan motosikletliyi de 112 Acil Servis ekipleri müdahalede bulundu. Senaryoyu izleyen bazı vatandaşlar hazırlanan mizanseni gerçek sandı. Olayın tamamen bir senaryodan ibaret olduğunu öğrenen vatandaşlar derin bir nefes alarak, mizanseni sonuna kadar ilgiyle izledi. Senaryo sonunda trafik polisleri, olası bir kazada zamanın ne kadar önemli olduğunu vatandaşlara uygulamalı olarak anlattılar. Mizansende kazazedeyi kurtarmak için görevlilerin anında müdahale ettikleri ve zamanla yarıştıkları vurgulandı.


Sarıgöl Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ardından vatandaşlara dondurma, pamuk şeker, balon hediye ettiler. Sarıgöl Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Hasan Emirdağı, ’’Trafik Haftası’na dikkat çekmek için bu senaryoyu hazırladık. Gerçekten büyük dikkat çekti. Vatandaşlar Kent Meydanı’nı doldurdu" dedi.




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