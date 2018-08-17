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17 Ağustos 2018 13:00

Sarıgöl’de Kur’an kursunu bitiren çocuklara mangal keyfi

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından açılan yaz Kur’an kurslarını tamamlayan çocuklar mangal keyfi yaptı.

Sarıgöl’de Kur’an kursunu bitiren çocuklara mangal keyfi

17 Ağustos 2018 13:00


Sarıgöl İlçe Müftülüğü tarafından camilerde ve Kur’an kurslarında açılan yaz Kur’an kursları tamamlandı. Sekiz hafta süren Kur’an kursunu tamamlayan öğrenciler Kur’an-ı Kerim okumayı ve dini bilgileri öğrendi. Sarıgöl Helvacı Camisi İmam Hatipleri Adbi Yavaş ve Eşref Uyan kurs sonunda tören düzenledi. Helvacı Camisi Kuran kursu öğrencileri düzenlenen törende anneleri ve babalarına Kuran-ı Kerim okudu.


Öğrencilere daha sonra cami bahçesinde mangalda tavuk, köfte ve meşrubat ikramı verildi. Toplam 40 öğrencinin kursu tamamladığını söyleyen Helvacı Camisi İmam Hatipleri Adbi Yavaş, "40 öğrencimiz yaz Kur’an kurslarını tamamladı. Kurs sonunda velilerimize öğrencilerimizle hazırlanan programı sunduk. Çocuklarımızı camileri sevdirmek amaçlı olarak tüm öğrencilerimizi mangalda tavuk ve köfte yaparak ikramda bulunduk" dedi.




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