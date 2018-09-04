Sarıgöl’de kurtuluş coşkusu

yıldönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Sarıgöl’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümü olması sebebiyle Sarıgöl’de Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrası başlayan törende günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, "Bugün birlik ve beraberlik günüdür. Emparyelist güçler ülkemizin yıpranması için elinden geleni yapmaktadır. Bizler birlik ve beraberlik içinde olduğumuz zaman hiçbir güç bizleri yıkamaz. Bir olalım, bütün olalım, diri olalım. Kurtuluş Savaşı yıllarında ilçemizde Kuvay-i Milli için çalışan Etem Hoca ve Mazlun Bey’i şükranla anıyorum.İlçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yılı kutlu olsun’’ dedi.

Programda öğrencilerin şiirlerini okumasının ardından Sarıgöl Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan ilçenin kurtuluşu mizanseli sergilendi ve halk oyunları gösterileri izleyenleri sunuldu. Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk daha sonra makamında tebrikleri kabul etti.

Sarıgöl Kent Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe, Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Sarıgöl İlçe Cumhuriyet Savcısı Muhammet Ulusoy, İlçe Jandarma Komutanı J.Ast.Kd.Bşç. Arif Çelik, Sarıgöl AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, CHP İlçe Başkanı Tahsin Akdeniz, MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.