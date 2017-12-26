Sarıgöl’de lise öğrencilerine uyuşturucu semineri

Dr. Artuner Deveci’nin etkili anlatımı ve sunumu öğrencilerin seminere olan dikkatlerini daha da artırdı.

Sarıgöl Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen seminere Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri katıldı. Seminer, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Artuner Deveci tarafından sinevizyon eşliğinde verildi. Konferansta Prof. Dr. Deveci’nin çocukların seviyesine inerek anlatımı ve öğrencilerle karşılıklı soru cevap olarak semineri gerçekleştirmesi hem öğrencilerin daha dikkatli olmalarını hem de seminerin amacına ulaşmasını sağladı.

Seminer sonunda İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Açıkgöz tarafından seminere katılan Prof. Dr. Artuner Deveci’ye çiçek verilerek teşekkür edildi. Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç bu tür seminerlerin belli aralıklarla devam edeceğini belirterek, "Gençler geleceğimiz. Bu nedenle sıkça uyuşturucu konusunda uyarıcı çalışmalar yapılacak" dedi.