Sarıgöl'de madde bağımlılığıyla mücadele semineri

Sarıgöl Belediye Konferans Salonunda Dr. Ceyda Göztepe tarafından verilen seminerde okul müdürleri, rehber öğretmenler ve daire amirleri madde bağımlılığı ve madde bağımlılığı ile mücadele konusunda bilgilendirildi.

Sigaraya küçük yaşlarda başlamanın nedenleri arasında çocukların sigara içmeleri ile adeta kendilerini büyüdüğünü sanmaktan ileri geldiğini belirten Dr. Göztepe, "Oysa bu büyük bir yanılgıdır. Sigara içen bir kişi kendisinin vücudunu zarar verdiği gibi dumanı ile de başkalarına zarar vermektedir. Bu alışkanlıklardan uzak kalmak gerekir. Kararlı bir şekilde sigaradan kurtulmak insanın iradesinde yatmaktadır." dedi.

Dr. Ceyda Göztepe video eşliğinde alkol, sigara, uyuşturucu konularında seminere katılanlara geniş bilgiler aktardı.

Sarıgöl İlçe sağlık Müdürü Dr. Cenk Uğur Çelik, uyuşturucu ile mücadele eylem planı gereği bilgilendirme etkinliklerinin devam edeceğini belirterek, "İlçemiz orta dereceli okullarda uyuşturucu ile mücadele konulu seminerle vermeye başladık. Bu kez ilçedeki okul müdürleri, rehber öğretmenler ve daire amirleri ile seminer düzenleyip, broşürler dağıttık. Amacımız uyuşturucu ile mücadele etmek, gençlerimizi uyuşturucu batağına düşmeden kurtarmaktır." diye konuştu.

Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğünün verdiği uyuşturucu ile mücadele seminerine Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, daire amirleri, okul müdürleri, rehber öğretmenler katıldı.