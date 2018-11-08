Sarıgöl'de manavlara hal kayıt sistemi anlatıldı

Sarıgöl Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda bir konuşma yapan Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emrah Eroğlu, ''Yeni hal kayıt yasası gereği manav ve üretici arkadaşlarımızın bilinçlenmesini sağlamak için bu toplantıya öncülük ettik. Üreticilerimizin ve manavlarımızın mağdur olmamaları, cezai duruma düşmemeleri için yeni hal yasası hakkında bilgiler vermek istedik. Katılımcı arkadaşlara teşekkür ederim'' dedi.

Daha sonra Manisa Ticaret İl Müdürlüğü Hal Kayıt Müdürü Hüseyin Kartal tarafından Yeni Hal Yasası hakkında katılımcılara bilgiler verildi. Toplantı sonrası manav esnafı merak ettikleri soruları Hal Kayıt Müdürü Hüseyin Kartal'a sorarak cevap aldı.

Toplantıya, Sarıgöl Vergi Dairesi Müdürü Faruk Sakallı, Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, Manavlar Derneği Başkanı Necati Uysal, Sarıgöl Merkez ve Mahallelerini Tarımsal Kalkındırma Kooperatif Başkanı Yusuf Tüfekçi, Sarıgöl Ziraat Odası temsilcisi Erdoğan Öztürk, ilçedeki manav esnafı ve üreticiler katıldı.