Sarıgöl’de Mevlit Kandili öğrencilerle birlikte kutlandı

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mustafa Metin İmam Hatip Ortaokulu’nun hazırladığı Mevlit Kandili programında, Güneydamları Deprem Evleri İlkokulu’nda öğrencilere gül ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. Günün anlam ve öneminin belirten konuşmaların yapılmasının ardından öğrencilere pilav ikramında bulunuldu. Sarıgöl Anadolu İmam Hatip Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Hüseyin Tok, bu yıl ilk kez Mevlit Kandili’ni bir köy okulunda öğrencilerle birlikte kutlamak istediklerini belirterek, "Amacımız ilçe okulları ile köy okullarının bu mübarek günde bir araya getirmek ve toplumsal yardımlaşmayı kavratmaktır. Bir toplumda birlik ve beraberlik içerisinde yaşayan kişiler birbirleri ile her zaman dayanışma içerisinde bulunmalıdırlar. Öğrencilerimiz de bugün köy okulunda okumakta olan öğrenci kardeşlerini de çeşitli armağanlar verdi ve kandilini kutladı. Programımıza destek veren velilerimize de teşekkür ediyorum" dedi.