Sarıgöl'de Muhtarlar Günü kutlandı

19 Ekim Muhtarlar Günü Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde de düzenlenen törenle kutlandı. Sarıgöl Kent Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk sunan muhtarlar daha sonra Kaymakam Çetin Kılınç'ı ziyaret etti.

Sarıgöl Kent Meydanında düzenlenen törene Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Belediye Başkanı Necati Selçuk, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Koordinatörü Akif Kılıçaslan, İlçe Müftüsü Mehmet Ceylan, 35 mahalle muhtarı, daire amirleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve siyasi partilerin ilçe temsilcileri katıldı.

Sarıgöllü muhtarlar adına Atatürk Anıtına çelengi Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Serkan Mintaş sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Muhtarlar Günü'nün anlamını belirten konuşmayı Sarıgöl Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Serkan Mintaş yaptı. Mintaş konuşmasında Türkiye'de dördüncü, Sarıgöl'de ise ikinci kez Muhtarlar Gününün kutlandığını anlatarak ilçede vefat eden iki muhtar için de baş sağlığı dileklerinde bulundu.

Sarıgöllü muhtarlar daha sonra Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç'ı makamında ziyaret etti. Kaymakam Kılınç muhtarların gününü kutlayarak bir sohbet etti.