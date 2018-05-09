Sarıgöl’de ’Öğrenciler ailelerle buluşuyor’ Projesi

Okulda Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü ve Çocuk Gelişim Bölümü öğrencileri proje kapsamında, evlerinde, yakınlarında kullanılabilecek durumdaki giysileri ve oyuncakları topladı. Öğrenciler giysileri temizleyip ütülerken kırık oyuncakları da tamir etti. Öğrencilerin bir aylık çalışmalarından sonra, 80 koli eşya ve oyuncak toplandı.

’Öğrenciler ailelerle buluşuyor’ projesi kapsamında toplanan giysi ve oyunlar ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Sarıgöl Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Merkezine düzenlenen törenle teslim edildi.

Törende bir konuşma yapan Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayten Beycan, "Proje kapsamında tüm okul öğrencileri seferber oldu. Kısa sürede 80 koli giyim ve oyuncak toplandı. Hak sahibi kişilere verilmek üzere Sarıgöl Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Merkezi’ne teslim ettik. Öğrencilerimizin yardımlaşma duyguları gelişmesi yönünde yararlı oldu. Öğrencilerime ve öğretmen arkadaşla çalışmalarından dolayı kutlarım. Dilerim, yardımlaşma duyguları öğrencilerde kalıcı olur" dedi.

Törende, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Koordinasyonu Akif Kılıçaslan da yaptığı konuşmasında öğrencilerin anlamlı çalışmalarından dolayı kutlayarak, "Bizlere teslim edilen giyim eşyaları ve oyuncaklar, hak sahiplerine ulaştırılacak. Öğrencilere, öğretmenlere ve okul müdürüne teşekkür ederim" diye konuştu.