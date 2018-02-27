Sarıgöl’de öğrencilere güvenli motosiklet kullanımı anlatıldı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde "Okullarda trafik eğitimi" konusunda seminer verildi. Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminerde, Trafik Tescil ve Denetleme Bürosunda görevli polis memurları ve okul rehber öğretmeni Özlem Ulaş tarafından öğrencilere motosikletler kullanırken kask takılması, fren ve ışıklandırma sistemleri ve uyulması gereken kurallar hakkında bilgiler verildi. Ayrıca video gösterimi eşliğinde öğrencilere güvenli motosiklet kullanımı anlatıldı. Seminer sonunda öğrenciler merak ettikleri soruları trafik polislerine sorarak bilgi sahibi oldu. Semineri, Okul Müdürü Ayten Beycan ve Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser Ömür Akif Aydoğdu da takip etti. Okullarda trafik eğitimi seminerlerinin devam edeceği belirtildi.