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27 Şubat 2018 16:25

Sarıgöl’de öğrencilere güvenli motosiklet kullanımı anlatıldı

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro ekipleri tarafından öğrencilere, motosiklet kullanırken uyulması gereken kurallar ve kaskın önemi anlatıldı.

Sarıgöl’de öğrencilere güvenli motosiklet kullanımı anlatıldı

27 Şubat 2018 16:25


Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde "Okullarda trafik eğitimi" konusunda seminer verildi. Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminerde, Trafik Tescil ve Denetleme Bürosunda görevli polis memurları ve okul rehber öğretmeni Özlem Ulaş tarafından öğrencilere motosikletler kullanırken kask takılması, fren ve ışıklandırma sistemleri ve uyulması gereken kurallar hakkında bilgiler verildi. Ayrıca video gösterimi eşliğinde öğrencilere güvenli motosiklet kullanımı anlatıldı. Seminer sonunda öğrenciler merak ettikleri soruları trafik polislerine sorarak bilgi sahibi oldu. Semineri, Okul Müdürü Ayten Beycan ve Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser Ömür Akif Aydoğdu da takip etti. Okullarda trafik eğitimi seminerlerinin devam edeceği belirtildi.




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