Sarıgöl’de öğretmenler unutulmadı

24 Kasım Öğretmenler Günü için ilk tören Kent Meydanında Atatürk Anıtına çelenk sunulması ile yapıldı. Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç’ın çelenk sunmasının ardından öğretmenler saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı’nın okudu. Meydandaki çelenk sunma töreninin ardından kutlama programı Sarıgöl Belediye Düğün salonunda Şehit Esin Akay İlköğretim kurumları tarafından hazırlanan programla devam edildi.

Programa Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Hazırlanan programda, günün önemini belirten konuşmanın ardından okullar arası düzenlenen öğretmen konulu şiir ve kompozisyon yarışmasında birinci olan eserler okundu. Emekli olan öğretmenlere üstün şeref belgesini Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç takdim ederek, öğrencileri topluma kazandırmak için çalışan öğretmenleri hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi.

Programda öğrencilerin hazırladığı öğretmen konulu oratoryo da sahnelenirken öğrenci korosu seslendirdiği eserlerle büyük alkış topladı. Anaokulu öğrencilerinin de çeşitli gösteriler sunduğu programda ilçede göreve yeni başlayan sekiz öğretmen yemin etti. Programın ardından şehit ve vefat eden öğretmenlerin mezarları ziyaret edildi.