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Sarıgöl'de okul servis araçları denetlendi

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler okul servis araçlarını denetledi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler okul servis araçlarını denetledi.


Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, öğrencilerin güvenle okullarına ve evlerine ulaşmaları amacıyla okul servislerine denetim yaptı. Denetimlerde servis araçlarında bulunulması gereken evrakları, koltukların emniyet kemerlerini, ilk yardım çantalarını, yangın söndürme tüplerini, araçların lambalarını kontrol etti. Denetimlerde sürücülere hız yapmamaları konularında uyarılarda bulunulurken, denetimlerin devam edeceği bildirildi.

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