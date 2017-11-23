Sarıgöl’de okullar arası yıldız erkekler futbol turnuvası

Düzenlenen futbol turnuvasına iki gurup halinde 11 takım takımın katıldığını belirten Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, "İlçemizde ortaokullar arası yıldız erkekler dalında futbol turnuvası düzenledik. Maçlar başladı ve takımlar maçları 20’şer dakikalık iki devre halinde yapıyor. Turnuva puan usulü ile yapılıyor. İki guruptan dört takım yarı finale çıkacak. Final sonunda ilk üç dereceye giren okul yıldız erkekler takımlarına 23 Nisan günü kupaları ve madalyaları verilecek. Turnuvanın amacı ise gençlerimize sporu sevdirmek, boş zamanlarını sporla değerlendirmelerini, okullar arası yeni arkadaşlar edinmesini sağlamaktır" dedi.

Sarıgöl 4 Eylül Stadyumu’nda başlatılan Yıldız Erkekler Futbol Turnuvasında maçlar çekişmeli başlarken öğrenciler takım arkadaşlarını tezahürat yaparak destek verdi.