Diğer
Kategoriler
06 Eylül 2018 16:58

Sarıgöl’de orman mahallelerine yangın söndürme tankeri

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde orman arazisine sahip 5 mahalleye yangın söndürme tankeri dağıtıldı.

Sarıgöl’de orman mahallelerine yangın söndürme tankeri

06 Eylül 2018 16:58


Sarıgöl’de orman arazisine sahip mahallelerde, yangın ve diğer afetlerde ulaşım süresini en kısa süreye indirerek, olası can ve mal kaybını asgari düzeye indirmek amacıyla, 5 mahalleye yangın söndürme tankeri desteğinde bulunuldu. Sarıgöl Orman Yangın Söndürme Tesisleri’nde düzenlenen törene, İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir ve mahalle muhtarları katıldı. Dağıtım töreninde gazetecilere açıklamada bulunan İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, orman yangınlarında ilk müdahalenin öneminden söz ederek, İzmir ve Manisa’da orman köylerimize şu ana kadar 360 adet yangına ilk müdahale tankeri dağıttık. Dağıtıma devam etmekteyiz. Orman yangınlarında ilk müdahale çok önemlidir. Orman yangın ekipleri olay yerine varana kadar yangına ilk müdahale bu tankerlerle yapılacak. Bu çok önemlidir" dedi.


Açıklamasının ardından İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, su tankerlerini Alemşahlı, Kızılçukur, Kahramanlar, Beyharmanı ve Selimiye mahalle muhtarlarına teslim etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç