Sarıgöl’de orman mahallelerine yangın söndürme tankeri

Sarıgöl’de orman arazisine sahip mahallelerde, yangın ve diğer afetlerde ulaşım süresini en kısa süreye indirerek, olası can ve mal kaybını asgari düzeye indirmek amacıyla, 5 mahalleye yangın söndürme tankeri desteğinde bulunuldu. Sarıgöl Orman Yangın Söndürme Tesisleri’nde düzenlenen törene, İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir ve mahalle muhtarları katıldı. Dağıtım töreninde gazetecilere açıklamada bulunan İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, orman yangınlarında ilk müdahalenin öneminden söz ederek, İzmir ve Manisa’da orman köylerimize şu ana kadar 360 adet yangına ilk müdahale tankeri dağıttık. Dağıtıma devam etmekteyiz. Orman yangınlarında ilk müdahale çok önemlidir. Orman yangın ekipleri olay yerine varana kadar yangına ilk müdahale bu tankerlerle yapılacak. Bu çok önemlidir" dedi.

Açıklamasının ardından İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, su tankerlerini Alemşahlı, Kızılçukur, Kahramanlar, Beyharmanı ve Selimiye mahalle muhtarlarına teslim etti.