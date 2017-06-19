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19 Haziran 2017 17:43

Sarıgöl’de oto hırsızı yakalandı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde farklı tarihlerde ve yerlerde iki otomobil çalan hırsız, polis tarafından yakalandı.

Sarıgöl’de oto hırsızı yakalandı

19 Haziran 2017 17:43


Edinilen bilgiye göre, Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde ilçeden iki otomobilin çalındığı ihbarını aldı. Konuyla ilgili soruşturmayı derinleştiren ekipler, araçlardan birini İzmir’de, diğerini ise Aydın’da terk edilmiş vaziyette bulunduğunu tespit etti. Yapılan incelemeler sonucu araçların S.E. (20) isimli şahıs tarafından çalındığını tespit eden ekipler, S.E.’yi ilçede kıskıvrak yakaladı. Asker kaçağı da olduğu öğrenilen S.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Alaşehir Cezaevine gönderildi.




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