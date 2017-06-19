Sarıgöl’de oto hırsızı yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde ilçeden iki otomobilin çalındığı ihbarını aldı. Konuyla ilgili soruşturmayı derinleştiren ekipler, araçlardan birini İzmir’de, diğerini ise Aydın’da terk edilmiş vaziyette bulunduğunu tespit etti. Yapılan incelemeler sonucu araçların S.E. (20) isimli şahıs tarafından çalındığını tespit eden ekipler, S.E.’yi ilçede kıskıvrak yakaladı. Asker kaçağı da olduğu öğrenilen S.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Alaşehir Cezaevine gönderildi.