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Sarıgöl'de pekmez toprağı 2.50 TL

Sarıgöl’de pekmez yapımında kullanılan pekmez toprağının kilosu 2.

Sarıgöl'de pekmez yapımında kullanılan pekmez toprağının kilosu 2.50 TL'den satılmaya başlandı.


Pekmez yapımında mayalanmayı sağlayan halk arasında kepir toprak olarak bilinen ve çevrede pekmez yapımında kullanılan pekmez toprağının satışını gerçekleştiren Ersin Özlü, "Bu toprak ender rastlanan bir toprak. Beyaz kepir topraktır. Selimiye Mahallesi kırsalından getirmekteyiz. Pekmez yapımında yaş üzümlerin içerisine konularak, üzümle birlikte ezilerek değerlendirilir. Şıranın tortusunu dibe inmesini sağlar. Mutlaka pekmezde kullanılır yoksa pekmez fazla dayanmaz. Pekmez yapacak olanlar mutlaka yapacakları oranda bu topraktan satın alırlar." dedi.

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