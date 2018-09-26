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Sarıgöl'de samanlık yangını

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın maddi hasara neden oldu.


Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi Arnavutlar mevkinde bir samanlıkta çıkan yangında samanlık küle dönerken samanlık yanındaki büyükbaş hayvanlar da telef olmaktan son anda kurtarıldı.


Raşit Koç'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen bir sebepten saat 11.15 sıralarında yangın çıktı. Sarıgöl İtfaiye Amirliğine bağlı üç itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında samanlık kenarında bulunan büyükbaş hayvanlar da itfaiye ekiplerince güvenli bir alana alındı. Samanlıkta bulunan samanlar kullanılmaz hale gelirken, jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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