Diğer
Kategoriler
08 Ağustos 2018 14:54

Sarıgöl’de şaraplık üzüm alımları başladı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzüm bağlarından şaraplık üzüm alımlarına başlandı.

Sarıgöl’de şaraplık üzüm alımları başladı

08 Ağustos 2018 14:54


Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde önemli bir geçim kaynağı olan Sultani üzümlerinde şaraplık üzüm alımları başladı. 31 Aralık’a kadar devam edecek alımlarda kilogramı 80 kuruştan üzümler satılıyor. Üzüm alımları hakkında konuşan Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Şu an itibariyle şaraplık üzüm alımında kilogramı 80 kuruştan satılıyor. Şaraplık üzüm alımları ilçemizde 31 Aralık’a kadar aralıksız devam edecek" dedi.


Sarıgöl’de 130 bin dekarlık alanda üzüm tarımı yapıldığını belirten Ülgen, yaklaşık 50 bin dekarlık alanın dolu nedeniyle zarar gördüğünü söyledi. Zarar görmeyen üzüm bağlarında kalitenin çok yüksek olduğunu sözlerine ekleyen Ülgen, üreticilerin ürünlerini satarken güvenilir firmalarla anlaşması uyarısında da bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç