Sarıgöl’de şaraplık üzüm alımları başladı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde önemli bir geçim kaynağı olan Sultani üzümlerinde şaraplık üzüm alımları başladı. 31 Aralık’a kadar devam edecek alımlarda kilogramı 80 kuruştan üzümler satılıyor. Üzüm alımları hakkında konuşan Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Şu an itibariyle şaraplık üzüm alımında kilogramı 80 kuruştan satılıyor. Şaraplık üzüm alımları ilçemizde 31 Aralık’a kadar aralıksız devam edecek" dedi.

Sarıgöl’de 130 bin dekarlık alanda üzüm tarımı yapıldığını belirten Ülgen, yaklaşık 50 bin dekarlık alanın dolu nedeniyle zarar gördüğünü söyledi. Zarar görmeyen üzüm bağlarında kalitenin çok yüksek olduğunu sözlerine ekleyen Ülgen, üreticilerin ürünlerini satarken güvenilir firmalarla anlaşması uyarısında da bulundu.