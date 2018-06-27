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27 Haziran 2018 11:26

Sarıgöl’de sertifikalı çobanlar göreve hazır

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan "Sürü Yöneticiliği" kursunu başarıyla tamamlayan 25 kursiyer sertifikalarını aldı.

Sarıgöl’de sertifikalı çobanlar göreve hazır

27 Haziran 2018 11:26


Sarıgöl Halk Eğitim Merkezi’nin Özpınar Mahallesi’nde açtığı "Sürü Yöneticiliği" kursu tamamlandı. Kursta 104 saat eğitim alan 25 kursiyer düzenlenen törenle sertifikalarına kavuştu. Kursiyerler sertifikalarını Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Oruç’un elinden aldı. Kurs hakkında bilgi veren Müdür Oruç, "Sürü Yöneticiliği Kursu’nda kursiyerler, 16 saat iş sağlığı ve güvenliği, 24 saat sürüyü yönlendirme, 24 saat sürünün beslenmesi, 16 saat sürü bakım işleri ve 24 saat sürünün sağlığı derslerini aldılar. Kursiyerlerimizin isteği bizleri çok memnun etti. Almış oldukları bu sertifika ile daha bilinçli hayvan yetiştirecekler. Devletimizin vermiş olduğu hayvansal destekleme kredilerinden faydalanacaklar. Bu kursumuz diğer mahallelerimizde de yoğun olarak talep edilmekte. Ahmetağa Mahallemizde de bu kursumuzu açtık. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda kurslarımızı açmaya devam edeceğiz” dedi.




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