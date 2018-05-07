Sarıgöl’de Trafik Haftası etkinlikleri

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Trafik Haftasına dikkat çekmek amacıyla 112 Acil Servis Ambulansları ve itfaiye araçlarının da katılımıyla şehir merkezinde siren çalarak geçiş yaptı. Görevli trafik ekipleri ilçenin dört bir yanını sürücülerin trafikte daha dikkatli olmalarını içeren uyarıcı afişlerle donattı. Sarıgöl Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Hasan Emirdağı, Sarıgöl Şehit Esin Akay ilk ve ortaokulunda eğitim gören öğrencilere trafik bilinci hakkında seminer verdi. Emirdağı, özellikle öğrencilere okul servislerine binip inerken alınacak güvenlik tedbirlerini anlattı. Öğrenciler de anlatılan konuları yakından dinledi. Trafik Haftası boyunca yapılacak etkinliklerden söz eden Emirdağı, "Trafik Haftası nedeniyle ilçemizdeki okullarda trafik konulu eğitici bilgiler verilmeye başlandı. Hafta boyuca devam edecek. Hafta nedeniyle vatandaşlara trafik konulu el broşürleri dağıtılacak. Büromuz tarafından hazırlatılan fosforlu yeleklerden 150 adet yaptırdık. Bu yelekleri de öğrencilerimize dağıtacağız. Özellikle akşam saatlerinde bisiklet binenlerin ve yayaların görünmesi için uyarıcı olacaktır’’dedi.

Emirdağı, son olarak tüm sürücü ve yayaları trafikte daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.