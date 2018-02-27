Sarıgöl’de tütün alımlarına başlandı

Özel firmalar tarafından önceden sözleşmesi yapılan tütünlerin alımları kilo başına 13-19 TL arasında yapılıyor.

Alımların bu yıl kalitesine göre fiyatlandırıldığı belirtilirken, Sarıgöl ve çevresinde bu yıl ortalama olarak 12-15 bin ton tütün alımı yapılacağı belirtildi.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Tütün üreticilerimiz, teslim sırasında verilen fiyattan memnun değilseler, anında İlçe Gıda-Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne veya Ziraat Odasına itiraz hakkını kullanabilirler. Bir hafta içinde itirazları atanacak olan eksperlerin vereceği fiyat esas olacaktır" dedi.