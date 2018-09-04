Diğer
Kategoriler
04 Eylül 2018 17:22

Sarıgöl’de uyuşturucu baskını

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, jandarma tarafından 4 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskında 4 kişi gözaltına alınırken, şahısların ikametlerinde ruhsatsız av tüfeği ve esrar maddesi ele geçirildi.

Sarıgöl’de uyuşturucu baskını

04 Eylül 2018 17:22


Uyuşturucu ile etkin mücadele kapsamında Manisa İl Jandarma Komutanlığı ile Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışması sonrası Sarıgöl’de daha önce belirlenen 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Manisa İl Jandarma Komutanlığına bünyesinde bulunan "Vicdan’’ ve’’ Volta’’ isimli narkotik köpeklerinden de yararlanıldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 335 gram esrar maddesi ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, evlerde bulunan V.Ç., K,Ç., M.D. ve A.Y. isimli şahıslar jandarmada tarafından gözaltına alındı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç