Sarıgöl’de uyuşturucu baskını

Uyuşturucu ile etkin mücadele kapsamında Manisa İl Jandarma Komutanlığı ile Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışması sonrası Sarıgöl’de daha önce belirlenen 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Manisa İl Jandarma Komutanlığına bünyesinde bulunan "Vicdan’’ ve’’ Volta’’ isimli narkotik köpeklerinden de yararlanıldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 335 gram esrar maddesi ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, evlerde bulunan V.Ç., K,Ç., M.D. ve A.Y. isimli şahıslar jandarmada tarafından gözaltına alındı.