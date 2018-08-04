Sarıgöl’de üzüm alıcı ve satıcısını bir araya getiren uygulama

S. Merkez ve Mahalleleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ilçede ilk kez başlattığı uygulama kapsamında yaş üzüm alıcısı ve satıcısını bir araya getirerek buluşturdu.

Çekirdeksiz Sultani üzüm üretimi yönünden Türkiye’nin önemli tarım alanları arasında yer alan Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde üreticiler üzüm alıcılarıyla ilgili arayışa başladı. Üzüm alıcısı ve satıcısı arasında güven ortamı oluşturma hedefiyle yola çıkan S. Merkez ve Mahalleleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, ilçede bir uygulama başlattı. Uygulama kapsamında üzüm alıcısı ve satıcısı Sarıgöl Süleyman Demirel Parkında bir araya getirildi. Uygulama hakkında bilgi veren S Merkez ve Mahalleleri Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Yusuf Tüfekçi, "Bu uygulama yıllardır yaş üzüm paralarını çarptıran üreticilerimizi, iyi niyetli tüccarlarla buluşturarak güvenli yaş üzüm satmalarını sağlamak. Para ödemeden kaçan yaş üzüm tüccarların bıraktığı kötü itibarla yıpranan iyi niyetli tüccarlarımızın haklarını da kurtarmaktır. Yaş üzüm alıcı ve satıcıları buluşturarak güvenli üzüm satışlarını sağlamaktır. Üzüm alıcısı önce hal fişini, hal yerini, teminatını ve diğer belgeleri sunacak. Bankalarla olan güvenceleri sunacak. Eğer ki yaş üzüm alımı için istenen belgeleri ibraz edemeyenlere üzüm verilmeyecek. Bu tür tüccarlar tüm mahalle muhtarlarına bildirilecek" dedi.

Üzüm alıcılarına ve satıcılarına uyarıda bulunan Tüfekçi, "Yaş üzüm satışlarında mutlaka dikkatli olunuz. Şüphelendiğiniz de üzüm vermeyiniz. Mağdur olmayın. Kooperatifimizi veya Ziraat Odasını arayın bilgi alınız" diye konuştu.