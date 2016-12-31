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31 Aralık 2016 16:48

Sarıgöl’de üzüm bağları karla kaplandı

Sarıgöl’de üzüm bağları karla kaplandı

31 Aralık 2016 16:48

Sarıgöl’de dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzüm bağları karlar altında kaldı.
Çarşamba günü yağan kar ile kaplanan üzüm bağları üzeri beyaz yorgan çekmiş gibi görsel güzellik oluştururken üzüm üreticileri yağan kardan oldukça memnun olduklarını dile getirdiler. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, kar yağışının bağlar için yararlı olduğunu belirterek, "Tüm bitkilerin kış uykusuna çekilmesi gerek. Karlar altında kalan bağlar ve diğer bitkiler, kar altında kış uykusuna yatar. Bağlar ve diğer bitkilerin üzerine bereket yağdı. Bu kar yağışı ile yaz aylarında üzümlerin bol ve kaliteli olmasına sağlar. Eğer kar yağmasaydı, soğuklar olmasaydı, bahar aylarında olası soğuk ve don olaylarında bitkiler bağlar zarar görürdü. Ürünler az ve kalitesiz olurdu" dedi.



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