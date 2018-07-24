Sarıgöl’de üzüm bağları örtü altına alınmaya devam ediyor

Sarıgöl Ovası’nın dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümünün yetiştirildiği üzüm bağları bu yıl yoğun yağış nedeniyle ilk kez Haziran ayında başlanan örtü altına alınma çalışması aralıksız devam ediyor. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, 2018 üzüm sezonunda ilk kez bağların üzerinin Haziran ayıyla birlikte örtü altına alındığını belirterek, "Sarıgöl ilçesi diğer üzüm yetiştiren ilçelerden çok farklı bir üzüm yetiştirmekte. Sarıgöl’de yaş üzüm yetiştiriciliği ile üzümün başkentidir. Her yıl Temmuz ayının 15’inde başlanması gereken koruma amaçlı beyaz naylon kanaviçe örtüler Mayıs ve Haziran aylarında oluşan dolu nedeniyle haziran ayında örtü altın alınmaya başladı" dedi.

Sarıgöl ve çevresindeki üzüm bağlarının yüzde 85-90’nın örtü altına alınacağını ifade eden Ülgen, "İsteğimiz bağların üzerilerine örtülerin de devlet desteği kapsamında alınmasıdır. Örtülerin ömürleri 2 ve 4 yıllıktır. 2x500 metrelik naylon örtüler bin 250 liradan, 2.5x500 metrelik örtülerinde bin 562 liradan satılmaktadır. Bu üzümcülerimizi sıkıntıya sokmaktadır. Biz mutlaka devlet desteği olmasından yanayız" diye konuştu.

Dolu zararının bilançosu açıklandı

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar da ilçede Mayıs ve Haziran aylarında meydana gelen dolu zararının bilançosu hakkında açıklamalarda bulundu. İlçe ve çevresinde Mayıs ve Haziran aylarında doludan yüzde 46-75 arası zararın olduğunu belirten Akar, "Üzüm bağlarında 50 bin 600 dekar, kestanede 300 dekar, tütünde bin 400 dekar, zeytinde 500 dekar, buğdayda 2 bin 700 dekar, domateste 300 dekar ve kirazda 240 dekarlık alanımda dolu zararı oldu. Zarar belirlememiz tamamlandı" şeklinde konuştu.

Bu arada TARSİM kapsamında bulunan tarım alanlarında TARSİM ekiplerinin tespit çalışmalarının ikincisini sürdürmekte olduğunu aktaran Akar, "Çiftçilerimiz mutlaka TARSİM sigortası yaptırmalarında yarar vardır. İlçemizde 115 bin dekarlık alanda çekirdeksiz sofralık Sultaniye yetişmekte. Bu yıl dolu ve aşırı yağışların Mayıs ve Haziran ayında olması üzüm bağlarında erkan örtme çalışmaları başlatıldı" ifadelerini kullandı.

Akar, her yıl ilçe ve çevresinde 3 bin ile 5 bin dekar arasında üzüm bağının artmakta olduğunu da sözlerine ekledi.