Sarıgöl’de üzüm hasadı hız kesmiyor

Temmuz ayında süperiol ve Trakya İlkeren ile başlayan üzüm kesimlerinin ardından yörenin yaş ve kuru olarak değerlendirilen çekirdeksiz Sultani üzümleri ve yayla bağlacığı üzümleri olan dokuz tür çekirdekli sofralık üzümlerin kasım ayı sonuna kadar bağlardan kesiminin yapılacağını ifade eden Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Sarıgöl’de bağcılarımız üzümlerini korumak amaçlı olarak temmuz ayının 15’inden itibaren beyaz naylon örtü ile bağların üzerleri kapatıldı. İlçemizde 110 bin dekarlık alanda sofralık çekirdeksiz Sultani üzüm yetişmekte. Bu arada dokuz tür çekirdekli sofralık üzüm altı bin dekarlık alanda yetişmekte. Kesim çalışmaları kasım sonuna kadar devam edecek. Bağlarda şuan 8-9 bin dekarlık alanda üzüm kaldı" dedi.

"Kesimlere soğuk etkilemiyor"

Soğukların üzüm kesimlerini etkilemediğine işaret eden Ülgen şunları söyledi: "İşçiler, sabahın erken saatlerinde iyice giyinerek kesimlere yapıyor. Öğleye kadar üzüm kamyonlarına dolduruluyor. Yağışlı havalarda ise işçiler yağmurluklara ve ayaklarına çizme giyerek çalışmalarını yapmakta."

Sarıgöllü üzüm üreticisi Yusuf Çiftçi ise, "Bu yıl çekirdekli üzümlerde fiyatlar çok güzel oldu. Yaş çekirdeklilerin kilosunu 1.70 TL- 2 TL arasında sattık" dedi.