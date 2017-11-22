Diğer
Kategoriler
22 Kasım 2017 15:00

Sarıgöl’de üzüm hasadı hız kesmiyor

Sarıgöl ve çevresinde temmuz ayında erkence üzümlerin kesimleri ile başlayan üzüm hasadı Kasım sonuna gelinmesine rağmen hız kesmeden devam ediyor.

Sarıgöl’de üzüm hasadı hız kesmiyor

22 Kasım 2017 15:00


Temmuz ayında süperiol ve Trakya İlkeren ile başlayan üzüm kesimlerinin ardından yörenin yaş ve kuru olarak değerlendirilen çekirdeksiz Sultani üzümleri ve yayla bağlacığı üzümleri olan dokuz tür çekirdekli sofralık üzümlerin kasım ayı sonuna kadar bağlardan kesiminin yapılacağını ifade eden Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Sarıgöl’de bağcılarımız üzümlerini korumak amaçlı olarak temmuz ayının 15’inden itibaren beyaz naylon örtü ile bağların üzerleri kapatıldı. İlçemizde 110 bin dekarlık alanda sofralık çekirdeksiz Sultani üzüm yetişmekte. Bu arada dokuz tür çekirdekli sofralık üzüm altı bin dekarlık alanda yetişmekte. Kesim çalışmaları kasım sonuna kadar devam edecek. Bağlarda şuan 8-9 bin dekarlık alanda üzüm kaldı" dedi.



"Kesimlere soğuk etkilemiyor"


Soğukların üzüm kesimlerini etkilemediğine işaret eden Ülgen şunları söyledi: "İşçiler, sabahın erken saatlerinde iyice giyinerek kesimlere yapıyor. Öğleye kadar üzüm kamyonlarına dolduruluyor. Yağışlı havalarda ise işçiler yağmurluklara ve ayaklarına çizme giyerek çalışmalarını yapmakta."


Sarıgöllü üzüm üreticisi Yusuf Çiftçi ise, "Bu yıl çekirdekli üzümlerde fiyatlar çok güzel oldu. Yaş çekirdeklilerin kilosunu 1.70 TL- 2 TL arasında sattık" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
15
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    16°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    16°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç