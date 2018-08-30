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30 Ağustos 2018 11:55

Sarıgöl’de üzüm kurutma çalışmaları başladı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 2018 yılı çekirdeksiz sofralık sultaniye üzümleri kurutulmak üzere sergiye atılmaya başlandı.

Sarıgöl’de üzüm kurutma çalışmaları başladı

30 Ağustos 2018 11:55


Sarıgöl’de üzüm üreticilerinin sıcak havadan yararlanmak için üzümlerinin büyük bölümünü kurutmak için sermeye başladığını belirten Sarıgöl Ziraat Odası Başkan Ali İhsan Ülgen, "Bu yıl geçen yıl gibi değil. Zira mayıs ve haziran aylarında ovamızda dolu zararı oldu. Doludan zarar gören üzüm bağlarında hasar çok. Bu nedenle doludan etkilenen üzüm bağlarımızda hasat çalışmaları başladı. İlçe ve çevresinde 50 bin dekarlık alanımız dolu zararından etkilendi. Hava sıcaklıklarından yararlanmak için de serim işlemi başladı. Diğer koruma altında olan üzümlerimiz kaliteli. Sultaniye üzümlerimizin yaş ihracatlık fiyatları 3.75-4 TL arasında satılmakta" dedi.




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