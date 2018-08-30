Sarıgöl’de üzüm kurutma çalışmaları başladı

Sarıgöl’de üzüm üreticilerinin sıcak havadan yararlanmak için üzümlerinin büyük bölümünü kurutmak için sermeye başladığını belirten Sarıgöl Ziraat Odası Başkan Ali İhsan Ülgen, "Bu yıl geçen yıl gibi değil. Zira mayıs ve haziran aylarında ovamızda dolu zararı oldu. Doludan zarar gören üzüm bağlarında hasar çok. Bu nedenle doludan etkilenen üzüm bağlarımızda hasat çalışmaları başladı. İlçe ve çevresinde 50 bin dekarlık alanımız dolu zararından etkilendi. Hava sıcaklıklarından yararlanmak için de serim işlemi başladı. Diğer koruma altında olan üzümlerimiz kaliteli. Sultaniye üzümlerimizin yaş ihracatlık fiyatları 3.75-4 TL arasında satılmakta" dedi.