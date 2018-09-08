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08 Eylül 2018 12:25

Sarıgöl’de üzümden bayrak yapıldı

Sarıgöl Belediyesi tarafından düzenlenen 12.

Sarıgöl’de üzümden bayrak yapıldı

08 Eylül 2018 12:25

Sarıgöl Geleneksel Sultani Üzüm Festivalinde, kırmızı üzümden dev Türk Bayrağı yapıldı.


Sarıgöl Belediyesi tarafından bu yıl 12.’si düzenlenen Sarıgöl Geleneksel Sultani Üzüm Festivalinde kırmızı renkli çekirdekli Red Globbe üzüm ve Sultani üzümden Türk Bayrağı motifi yapıldı. Festivale gelenler üzümlerden yapılan Türk Bayrağı önünde hatıra fotoğrafı çekildi. Festivalin tanıtımı için üzümden çeşitli figürlerin tasarlandığını söyleyen Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, "12. Sarıgöl Üzüm Festivalimizde üzümü tanıtmak için çeşitli figürler tasarlandı. Bunlardan birisi 4 metre boyunda, 860 salkım sultani üzüm kullanılarak üzüm figürü yapılı. Arkadaşlar bu devasa üzüm salkımın yanına ayrıca çekirdekli kırmızı renkli Red Globbe üzümü ile bayrağımızın rengini verdiler. Ay ve yıldızı Sultani üzümle yaptılar. Bayrağımız ve devasa üzüm salkımı festivalde ilgi gördü" dedi.




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