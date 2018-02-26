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26 Şubat 2018 12:37

Sarıgöl’de ’Yalancı Bahar’ çiftçileri endişelendiriyor

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde hava sıcakların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle adeta "Yalancı Bahar" yaşanıyor.

Sarıgöl’de ’Yalancı Bahar’ çiftçileri endişelendiriyor

26 Şubat 2018 12:37

Çiftçiler erken uyanacak üzüm bağlarında don tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktan endişeleniyor.


Sarıgöl ve çevresinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sonucu badem ve meyve ağaçları çiçek açmaya başladı. İlçede Nisan ayında görülmesi gereken bahar manzarasının Şubat ayında yaşanması çiftçileri korkutuyor. Çevredeki papatyaların ve meyve ağaçların açması ile adeta yalancı bahar yaşanmakta olduğunu belirten Sarıgöllü çiftçi Yusuf Hasırcı, "Bu yıl beklenen yağışlar az oldu. Hava sıcaklıkları da mevsim normalleri üzerinde seyretmekte. Böyle olunca çevredeki papatya ve meyve ağaçları erken açtı. Şu anki manzarayı ancak Nisan ayında yaşamımız gerekirken, Şubat ayında yaşamaya başladık. Tek endişemiz, üzüm bağlarının da erken uyanması. Üzüm bağları erken uyanırsa don tehlikesi ile her an karşı karşıya gelebiliriz’’ dedi.


Çiftçi Hasırcı, yağmur yağması için bazı mahallelerde yağmur duaları yapıldığını belirterek, ’’Zor bir yıl olacağa benziyor. Mart ayında olabilecek don ve şiddetli soğuklar bizleri korkutmakta’’ dedi.




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