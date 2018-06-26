Sarıgöl’de Yaz Kur’an Kursları açıldı

Kur’an Kursları ve camilerde verilecek olan kurslar büyük ilgi gördü.

Her yaz döneminde olduğu gibi bu senede Yaz Kur’an Kurslarının açılışını gerçekleştirdiklerini anlatan Sarıgöl İlçe Müftüsü Mehmet Ceyhan, "Açmış olduğumuz yaz Kur’an Kursları için tüm camilerimizde ve Kur’an kurslarımızda çocuklarımızın Kur’an-ı Kerim öğrenmelerine yardımcı olmak için imam hatiplerimiz ve Kur’an öğreticilerimiz görev yapmakta. Kursumuz sekiz hafta devam edecek. Günde üç saat boyunca Kur’an-ı Kerim öğretilecek" dedi.

Sarıgöl Helvacı Cami İmamı Abdi Yavaş ise, "Kurslara ilgi çok fazla. Kurslarımıza ilginin daha da artmasını bekliyoruz" dedi.