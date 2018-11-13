Sarıgöl'de 'Yeşil okul' projesi başladı

Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi Beden Eğitim Öğretmeni Mehmet Zeybek tarafından başlatılan 'Yeşil okul' projesi hayata geçirildi.

Öğrencilere çiçekleri sevdirmek, bakımlarını öğretmek ve çiçekler hakkında bilgilendirmek amaçlı başlatılan proje büyük ilgi gördü. Öğrenciler evlerinden getirdikleri çiçeklerin adlarını ve özelliklerini öğrenerek saksıların üstüne yazarak okulun giriş salonunu çiçeklerle donattı.

Çocukların spor yaparak boş zamanlarını öğrenmelerinin yanında, çiçek, ağaç dikimi ve bakımlarının da önemli olduğunu vurgulayan Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Zeybek, "Öğrencilerimize spor yapmaları konusunda sürekli tavsiyelerde bulunuyorum. Bununla birlikte hazırladığımız 'Yeşil okul' projesiyle de çiçek ve ağaç sevgisini aşılamaya çalışıyoruz. Projemizle, öğrencilerimize çiçek ve fidan dikerek, bakımlarını yaparak boş zamanlarını değerlendirmeyi öğretmeyi amaçlıyoruz. Proje sayesinde öğrencilerimize ağaç, çiçek ve doğa sevgisini aşılamayı hedefliyoruz." dedi. Zeybek ayrıca projenin tamamlanması için, çiçek bağışçılarına çağrıda bulunarak tüm okulun salonlarını çiçeklerle donatmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayten Beycan ise proje hakkında şunları söyledi: "Beden Eğitimi Öğretmenimiz Mehmet Zeybek tarafından başlatılan 'Yeşil okul' projesi çok güzel oldu. Öğrencilerimiz evlerinden sevdikleri çiçekleri getirdi ve okulumuzun giriş salonunu adeta çiçek bahçesine çevirdi. Çiçeklerin bakımlarını da yine öğrencilerimiz yapıyor. Öğrencilerimizin boş zamanlarını değerlendirmeleri ve doğa sevgisinin aşılanması için iyi bir çalışma oldu. Projemiz yıl boyunca devam edecek."