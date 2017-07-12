Sarıgöl’deki kapalı otopark ve pazaryeri projesi hızla yükseliyor

İlçeye modern bir kapalı pazaryeri ve otopark kazandıracaklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

Sarıgöl’ü daha yaşanabilir ve modern bir kent yapmak için yoğun çalışma içerisinde olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, ilçenin ihtiyacı olan Sarıgöl Kapalı Otopark ve Pazaryeri projesinin çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yaklaşık 3 bin 213 metrekarelik alanda tasarlanan kapalı otopark ve pazaryeri projesi toplam 5 bin 523 metrekarelik inşaat alanına sahip olacak ve 2 katlı olacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak il genelinde vatandaşın ihtiyacı olan projeleri bir bir hayata geçirdiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Sarıgöl ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız da modern bir pazaryerine ve otoparka ihtiyaç duyuyordu. Bu projemizin hayata geçeceğinin de sözünü de verdik. Verdiğimiz sözün ardından çalışmalar başladı ve hızla devam ediyor. En kısa sürede bu güzel projemizi tamamlayarak, Sarıgöllü kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. Şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.