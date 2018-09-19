Sarıgöl'e 20 bin metrekare kilit parke döşendi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi kapsamında 5 kilometrelik altyapı işine imza attığı Sarıgöl'ün Ziyanlar Mahallesi'nde 20 bin metrekare kilit parke taş da döşeyerek mahalleye şehir merkezi havası kazandırdı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi ile köyden ve beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerini adeta yeniden inşa ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen proje ile Sarıgöl'ün Ziyanlar Mahallesi de MASKİ farkını yaşadı. Mahallede 5 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon hattı döşeme çalışması tamamlandı. Daha önce kanalizasyon hattı bulunmayan Ziyanlar, sağlıklı bir atıksu sistemine kavuşturuldu. Mahallede altyapı çalışmalarının ardından üstyapı işine başlayan MASKİ, 20 bin metrekare kilit parke taş döşeyerek, Ziyanlar'a adeta merkez mahalle havası kazandırdı.