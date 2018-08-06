Sarıgöl’e 4 yılda 397 bin metrekare kilit parke

İl genelinde yaptığı kilit parke taşı döşeme ve bordür döşeme çalışmaları ile her kesimden vatandaşın takdirini toplayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, geride kalan 4 yıllık sürede Sarıgöl ilçesinde toplamda 397 bin metrekare kilit parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirdi. İlçede aynı zamanda 44 bin metrekare bordür çalışması yapıldı. Sarıgöl ilçesinin Bahadırlar, Sığırtmaçlı, Çanakçı, Dadağlı, Özpınar, Güneydamları, Dindarlı, Baharlar ve Şeyhdavutlar mahalleri ve Sarıgöl merkezindeki Sanayi Sitesi, Girne Söylemez Caddeleri ve birçok mahallenin sokaklarında yapılan çalışmalar kötü durumda olan yolları konforlu bir duruma getirdi. Ulaşım açısından zorluk yaşanan yerlerde yapılan çalışmalar bazı mahallelerde hizmet görmeyen vatandaşların yüzünü güldürdü.

Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak il genelindeki yol çalışmalarının devam edeceğini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Tek amacımız var. Manisa’yı 17 ilçesi ile yaşanılabilir bir kent haline getirmek. İl genelinde kilit parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarımız 2018 yılında da devam edecek” dedi.