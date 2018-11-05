Sarıgöllü çiftçilere uygun kredi imkanı

İmzalanan protokol kapsamında, bölge üreticilerinin nakit ihtiyaçlarının uygun faiz oranları ve kredi geri ödemelerini yılda bir hasat zamanında yapmalarına imkan tanıyacak.

Bölge üreticilerinin nakit ihtiyaçlarının karşılanmasının hedeflendiği protokol, Şekerbank Alaşehir Şube Müdürü Oktay Turan ve Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen arasında imzalandı. İmzalanan protokol bölgedeki üreticilerin finansman ihtiyaçları hasat zamanı geri ödeme imkanı ve avantajlı faiz oranlarıyla karşılanacak.

İmzalanan protokolün ardından bir açıklama yapan bankanın Alaşehir Şube Müdürü Oktay Turan, "Tarım sektörüne ve çiftçilerimize destek olmaya devam edeceğiz. üreticilere banka olarak daha fazla destek olmaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz. Bankamızın üreteni destekleme misyonu doğrultusunda imzaladığımız protokol ile Sarıgöllü üreticilerimize finansman sağlıyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana uzman kimliğimiz ile tarım sektörüne ve çiftçilerimize her zaman destek olduk ve olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ise protokolün hayırlı olmasını dileyerek şunları söyledi: "Üretime yapılan destek ekonomiye ivme kazandıracaktır. Üreticilerimize yapılacak her türlü destek, ülke ekonomisine ivme kazandıracak, ekonominin canlanmasına ve istihdama katkı olarak geri dönecektir. Üretim, ülkelerin refah düzeyinin artması ve kalkınmasının en büyük itici gücüdür. Odamıza kayıtlı 16 bin çiftçimiz bu protokolden yararlanacaktır. Şeker gibi protokol imzalandı. Üreticilerimize hayırlı olsun."