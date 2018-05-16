Sarıgöllü iş adamına plaket

SGK Manisa İl Müdürlüğünde düzenlenen törenle 17 kişi sigorta borcunun bulunmaması nedeniyle plaketle ödüllendirildi.

Sarıgöl’de beş işyeri olan ve himayesinde 33 kişi çalışan işadamı Ercan Çelik’e plaketini SGK İl Müdürü Yavuz Kurt takdim etti. Borcu olmamasından dolayı plaketle ödüllendirilmiş olmanın gururunu yaşadığını kaydeden Çelik, "Her şeyden önce sigorta önde gelir. Yanımda çalışanların, kendimin ve işyerlerimin sigortalarını gününü aksatmadan zamanında yatırıyorum" dedi.

SGK Manisa İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen törende Çelik’e Sarıgöl SGK Şube Müdürü Niyazi Kara da eşlik etti.