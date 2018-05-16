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16 Mayıs 2018 18:01

Sarıgöllü iş adamına plaket

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt tarafından SGK Haftası etkinlikleri kapsamında Manisa’nın 17 ilçesinde sigorta borcu olmayan iş adamlarına plaket takdim edilerek teşekkür edildi.

Sarıgöllü iş adamına plaket

16 Mayıs 2018 18:01


SGK Manisa İl Müdürlüğünde düzenlenen törenle 17 kişi sigorta borcunun bulunmaması nedeniyle plaketle ödüllendirildi.


Sarıgöl’de beş işyeri olan ve himayesinde 33 kişi çalışan işadamı Ercan Çelik’e plaketini SGK İl Müdürü Yavuz Kurt takdim etti. Borcu olmamasından dolayı plaketle ödüllendirilmiş olmanın gururunu yaşadığını kaydeden Çelik, "Her şeyden önce sigorta önde gelir. Yanımda çalışanların, kendimin ve işyerlerimin sigortalarını gününü aksatmadan zamanında yatırıyorum" dedi.


SGK Manisa İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen törende Çelik’e Sarıgöl SGK Şube Müdürü Niyazi Kara da eşlik etti.




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