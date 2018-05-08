Sarıgöllü vatandaştan örnek davranış

Sarıgöl’de bir banka şubesinde çalışan Pervin Bacak, işe giderken yolda yürüme güçlüğü çeken bir yavru sokak köpeğine rastladı. Kucağına aldığı sokak köpeğinin önce karnını doyuran Bacak, köpeğin bir gözünün de görmediğini fark edince tedavi ettirmek amacıyla veterinere götürdü. Serbest Veteriner Hekim Taner Kıllı tarafından muayene edilen köpeğin bir gözünün enfeksiyon sebebiyle kapandığı belirlendi. Köpeğin gözünün tekrar açılabilmesi için ilaç tedavisine başlanırken, köpeğin koruma altına alınması amacıyla da belediye ekiplerine haber verildi. Sarıgöl Belediyesi Zabıta Amiri Erdoğan Akdeniz tarafından alınan yavru köpeğin tedavisine, belediyenin veteriner hekiminin gözetiminde devam edileceği bildirildi. Duyarlı davranışıyla tüm insanlığa örnek olan hayvan sever Pervin Bacak, "İş yerime sabah giderken yolda görme engelli küçük köpek yavrusunu fark ettim. Yanıma aldım ve önce karnını doyurdum. Ardından veteriner hekime götürüp tedavi ettirdim. Sağolsun zabıta personelimiz de geldi ve bakımını üstlenmek üzere köpeğimizi teslim aldı" dedi.

Sahipsiz yavru sokak köpeğini teslim alan Sarıgöl Belediyesi Zabıta Amiri Erdoğan Akdeniz ise, "Pervin hanıma duyarlılığından dolayı teşekkür ederim. Kendi imkanlarıyla özel veterinere baktırmış tedavisini yaptırmış. Biz de belediye veterinerimizin denetiminde tedavisine devam edeceğiz. Bakımını yapacağız" diye konuştu.