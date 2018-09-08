Sarıgöllüler ’Ankara Gecesi’ ile coştu

Sarıgöl Geleneksel Sultani Üzüm Festivali kapsamında konser veren Ankaralı Serpil ve Hüseyin Kağıt Sarıgöllülere eğlenceli bir gece yaşattı.

Sarıgöl Belediyesi tarafından bu yıl 12.’si düzenlenen Sarıgöl Geleneksel Sultani Üzüm Festivali kapsamında Ankara Gecesi yapıldı. Sarıgöl 4 Eylül Stadyumunda verilen konserde Ankaralı Serpil sahnede söylediği bir birinden güzel Ankara yöresine özgü şarkılarla izleyenlere keyifli bir gece yaşattı. Sahneden inerek seyircilerin arasında geçen Ankaralı Serpil seyircilerle birlikte şarkılar söyledi. Ankaralı Serpil’in ardından çıkan Hüseyin Kağıt da seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla konser verdi.

Konserlerin ardından Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, sahneye çıkarak, sanatçılara çiçek, üzüm ve plaket verdi. Sahnede konuşan Başkan Selçuk, "Festivallerin amacı ürünlerin tanıtmada ön plana çıkarmaktır. Aynı zamanda ülkemizin kültürlerini de sergilemektir. İlçemizde sahne alan Ankaralı sanatçılarımıza teşekkür ederim. Tüm halkımıza iyi eğlenceler diliyorum" dedi.

Gecenin sonunda Ankaralı Serpil’in ricasıyla Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Başkan Yardımcısı İsmail Polat, Belediye Başkan Yardımcısı Hamza İlhan sahneye çıkarak Ankara havalarıyla oynadılar.