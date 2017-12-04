Sarıgöl’ün bağları da üzümü de sarıya boyandı

Temmuz ayında yeşil yapraklar altında gerçekleşen sarı altının hasadı şimdiler de sarı yaprakların altında gerçekleşiyor.

Üzüm bağlarındaki yaprakların sarı renk alması ve altın sarısı sultaniye üzüm salkımlarının renk uyumu eşsiz görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı. Üzüm kesimi yapan tarım işçileri sararan bağ yaprakları arasından sarı renkli üzüm salkımlarını seçmekte adeta zorlanıyor.

Son salkımı kesen üreticiye çeyrek altın

Bağların yapraklarının gazellendiğini ifade eden Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Sarıgöl ve çevresinde tahminen 300 ton kadar sultaniye üzümü kaldı. Yaş üzümün fiyatı ise 2.30-2.50 TL arasında satılmakta. Havalar ılık geçiyor. Bu nedenle bağlarda aralık ayının en fazla 15’inde kesim tamamlanır. Bu yıl yine üzümlerini en son kesen üreticimize çeyrek atın hediye edeceğim" dedi.